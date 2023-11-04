Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов

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МВД России предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях регионов ответственность за нарушения определенных норм поведения для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, приезжие иностранцы должны перенимать культуру коренного народа России, а не вносить свою.

Она подчеркнула, что в настоящее время в региональных законодательных актах об административных правонарушениях нет подобных составов.

"Мы предлагаем субъектам установить подобные составы за нарушения определенных норм поведения с учетом тех особенностей, которые свойственны тому или иному субъекту", – сказала Казакова.

Ранее Валентина Казакова заявила, что в ближайшее время МВД России начнет проводить дактилоскопию и фотографирование мигрантов в московских аэропортах. По словам Казаковой, эта мера позволит ограничить въезд на территорию России "перевертышей" – лиц, меняющих свои установочные данные.