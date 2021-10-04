Правозащитник объяснил подачу заявления на опубликовавших "досье Пандоры" журналистов

17:08
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Правозащитник Александр Ионов объяснил подачу заявления в Генпрокуратуру на журналистов, опубликовавших "досье Пандоры", сообщает RT.
По его словам, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не является союзом независимых журналистов, а напрямую связан с американскими спецслужбами. Он считает, что организация при поддержке Госдепартамента США пытается оказывать влияние на российскую внутреннюю политику.
"Когда мы работаем с оппозиционными организациями в США по линии антиглобалистского движения, по странному стечению обстоятельств к этим организациям приходят представители ФБР, представители других специальных служб и проводят обыски. К этим ребятам, которые являются незарегистрированными СМИ, – к ним никто не приходит. Потому что они выполняют те функции, которые на них возложил Госдепартамент", – объяснил Ионов.
Он подчеркнул, что консорциум не выполняет роль реальных расследователей-журналистов, поскольку освещает события однобоко.
"Досье Пандоры" – расследование, в котором участвовали более 600 журналистов из 117 стран. Они около двух лет изучали крупнейшую в истории утечку офшорных данных – почти 12 миллионов конфиденциальных документов.
Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.
Последнего подозревают в том, что он с 2012 года получал через офшорные фирмы деньги от компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, частично вкладывая прибыль в элитную лондонскую недвижимость.
Опубликован "досье Пандоры" об офшорах мировых лидеров и чиновников
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