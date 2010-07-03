Желтый уровень опасности объявили в столице из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 5 октября из-за дождя, сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения в Москве действует до 00:00 5 октября, в Подмосковье – до 3:00. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

По прогнозам, в воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег. Однако речи о формировании снежного покрова пока не идет, так как снег быстро растает.

На следующей неделе в Москву придут ноябрьские холода. Даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов.

Столичным автомобилистам рекомендовали проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме. Также водителям посоветовали позаботиться о зимнем стеклоочистителе.