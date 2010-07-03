В Роскачестве дали рекомендации по выбору винных напитков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Виноматериалы в составе винных напитков должны занимать не менее половины объема, рассказали в Роскачестве.

"До половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов, а также сделать эту смесь игристой за счет искусственно добавленной двуокиси углерода", – передает Агентство "Москва".

Эксперты объяснили, что все ингредиенты безопасны. Однако зачастую потребители не видят разницы между вином и напитком, обращая внимание только на цену, добавили они.

Чтобы отличить игристое вино от винных напитков, нужно прочитать состав. В первом нет воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта и прочих атрибутов винных напитков. Полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликер) и антиокислитель диоксид серы.

"Винные напитки без добавления двуокиси углерода (тех самых искусственно внесенных пузырьков) – это достаточно маргинальная категория винодельческой продукции. Цена до 100 рублей за литр, мягкая упаковка, самые нижние полки магазинов", – рассказали специалисты.

К винным напиткам относят и "сангрии". В этом случае сама упаковка информирует покупателя о том, что в продукт добавлено что-то еще, кроме винограда.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина. В первую очередь следует смотреть на год урожая. Если производитель не пишет год урожая на этикетке, нужно посмотреть на дату розлива.

Недорогое белое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Янтарный цвет говорит об окислении вина при производстве или хранении.

Подчеркивается, что цена не всегда свидетельствует о качестве. По прошлогодним исследованиям, некоторые вина примерно за тысячу рублей уступали более дешевым образцам.

В то же время высокие баллы получило множество вин до 500 рублей. Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда – порядка 250 рублей за бутылку.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович при выборе вина призвал прежде всего учитывать его вкус и аромат. По его мнению, имеет смысл пользоваться методом "проб и ошибок" и доверять проверенным опытным путем производителям.