Ветеринары рекомендовали больше кормить овощами кошек с ожирением

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хозяевам кошек советуют кормить питомцев овощами, так как это единственный источник клетчатки. Больше овощей рекомендуют давать животным с ожирением, сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, в природе кошка получает растительную пищу при поедании мышей и птиц. В их желудках растительный белок прошел необходимую ферментацию и может быть усвоен кошкой.

В домашних же условиях овощи следует очень мелко натирать, немного нагревать и добавлять к мясу. Благодаря этому клетчатка частично будет усвоена. Минимум раз в неделю кошкам необходима рыба – хорошо усваиваемый источник фосфора.

Мясо лучше не покупать в местах несанкционированной торговли, напомнили ветеринары. Не нужно также смешивать промышленные и натуральные корма, поскольку это может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

Специалисты обратили внимание, что здоровая кошка всегда хорошо ест. Если у нее пропал аппетит, это говорит о проблемах со здоровьем. Тогда необходимо обратиться к ветеринару.

Ранее ветеринары призвали не кормить взрослых кошек вареным мясом и молоком. Это может вызвать непроходимость в кишечнике.

В рацион надо добавлять кости, но не трубчатые кости птицы, так как они легко раскалываются и могут повредить кишечник. Кошкам также нужно давать куриные шейки, спины, головы, печень, сердце и куриные желудки.