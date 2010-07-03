Ветеринары рекомендовали больше кормить овощами кошек с ожирением

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Хозяевам кошек советуют кормить питомцев овощами, так как это единственный источник клетчатки. Больше овощей рекомендуют давать животным с ожирением, сообщает Агентство "Москва".
Как объяснили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, в природе кошка получает растительную пищу при поедании мышей и птиц. В их желудках растительный белок прошел необходимую ферментацию и может быть усвоен кошкой.
В домашних же условиях овощи следует очень мелко натирать, немного нагревать и добавлять к мясу. Благодаря этому клетчатка частично будет усвоена. Минимум раз в неделю кошкам необходима рыба – хорошо усваиваемый источник фосфора.
Мясо лучше не покупать в местах несанкционированной торговли, напомнили ветеринары. Не нужно также смешивать промышленные и натуральные корма, поскольку это может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.
Специалисты обратили внимание, что здоровая кошка всегда хорошо ест. Если у нее пропал аппетит, это говорит о проблемах со здоровьем. Тогда необходимо обратиться к ветеринару.
Ранее ветеринары призвали не кормить взрослых кошек вареным мясом и молоком. Это может вызвать непроходимость в кишечнике.
В рацион надо добавлять кости, но не трубчатые кости птицы, так как они легко раскалываются и могут повредить кишечник. Кошкам также нужно давать куриные шейки, спины, головы, печень, сердце и куриные желудки.
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