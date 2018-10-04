Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 5 октября

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В столичном регионе желтый уровень погодной опасности продлили до 5 октября из-за сильного ветра, информирует Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу в столице будет переменная облачность, без осадков. Днем столбик термометра покажет 7–9 градусов тепла, по области 5–10 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.Температура воздуха в ночное время в столице составит 3–5 градусов тепла, по области – 0–5 градусов. При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 7–12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в столице выпало почти 40% месячной нормы осадков.