В "Манеже" начался второй день форума "Российская энергетическая неделя"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В "Манеже" начался второй день международного форума "Российская энергетическая неделя".

В пленарном заседании принимают участие зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, президент Сбербанка Герман Греф и другие спикеры.

Проводится Форум с целью продемонстрировать перспективы российского топливно‑энергетического комплекса и реализовать потенциал международного сотрудничества в сфере энергетики.

Форум стал площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: газовая, нефтяная, угольная отрасли, нефтехимия, электроэнергетика, энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Форум проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября.

3 октября на открытии Форума выступил Владимир Путин. В своей речи, в частности, президент объяснил рост цен на нефть.

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