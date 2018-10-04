04 октября 2018, 10:03Общество
В "Манеже" начался второй день форума "Российская энергетическая неделя"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В "Манеже" начался второй день международного форума "Российская энергетическая неделя".
В пленарном заседании принимают участие зампредседателя правительства России Дмитрий Козак, Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, президент Сбербанка Герман Греф и другие спикеры.
Проводится Форум с целью продемонстрировать перспективы российского топливно‑энергетического комплекса и реализовать потенциал международного сотрудничества в сфере энергетики.
Форум стал площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития: газовая, нефтяная, угольная отрасли, нефтехимия, электроэнергетика, энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Форум проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября.
3 октября на открытии Форума выступил Владимир Путин. В своей речи, в частности, президент объяснил рост цен на нефть.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!