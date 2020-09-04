В Госдуме предложили ввести зачет по географии для школьников

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин допустил введение в школах зачета по географии, сообщает Агентство "Москва".
"Несомненно, ученики должны знать географию, так же, как историю и литературу. Проведение зачета по данному предмету я бы поддержал, но не в формате ЕГЭ", – отметил депутат.
Он отметил, что стоит обратить внимание на форму географического диктанта.
"Очень правильно продвигать знания в этой области. Может, простым вариантом было бы участие школьников в географическом диктанте", – добавил Смолин.
Ранее сообщалось, что выпускники школ этого года, сдававшие единый государственный экзамен по географии, показали лучший результат, чем выпускники 2019 года. Средний балл увеличился на 2,9.
ЕГЭ по географии в 2020 году сдавал 11 841 человек. Из них 107 работ получили 100 баллов. На 4,3 % выросло количество работ, набравших 81–100 баллов.
Россияне рассказали о самых нелюбимых уроках в школе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: