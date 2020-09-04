В Госдуме предложили ввести зачет по географии для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин допустил введение в школах зачета по географии, сообщает Агентство "Москва".

"Несомненно, ученики должны знать географию, так же, как историю и литературу. Проведение зачета по данному предмету я бы поддержал, но не в формате ЕГЭ", – отметил депутат.

Он отметил, что стоит обратить внимание на форму географического диктанта.

"Очень правильно продвигать знания в этой области. Может, простым вариантом было бы участие школьников в географическом диктанте", – добавил Смолин.

Ранее сообщалось, что выпускники школ этого года, сдававшие единый государственный экзамен по географии, показали лучший результат, чем выпускники 2019 года. Средний балл увеличился на 2,9.

ЕГЭ по географии в 2020 году сдавал 11 841 человек. Из них 107 работ получили 100 баллов. На 4,3 % выросло количество работ, набравших 81–100 баллов.