Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:52

В Госдуме предложили ввести зачет по географии для школьников

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин допустил введение в школах зачета по географии, сообщает Агентство "Москва".

"Несомненно, ученики должны знать географию, так же, как историю и литературу. Проведение зачета по данному предмету я бы поддержал, но не в формате ЕГЭ", – отметил депутат.

Он отметил, что стоит обратить внимание на форму географического диктанта.

"Очень правильно продвигать знания в этой области. Может, простым вариантом было бы участие школьников в географическом диктанте", – добавил Смолин.

Ранее сообщалось, что выпускники школ этого года, сдававшие единый государственный экзамен по географии, показали лучший результат, чем выпускники 2019 года. Средний балл увеличился на 2,9.

ЕГЭ по географии в 2020 году сдавал 11 841 человек. Из них 107 работ получили 100 баллов. На 4,3 % выросло количество работ, набравших 81–100 баллов.

Россияне рассказали о самых нелюбимых уроках в школе

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать