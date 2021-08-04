В Москве выявили 2 502 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за прошедшие сутки выявили 2 502 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб.

"За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 455 человек. В городе выздоровели еще 4 302 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 374 447", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 76 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили о необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за минувшие сутки подтвердили 22 589 новых случаев коронавируса. В 2 048 из них болезнь протекала без клинических проявлений.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, обстановка с коронавирусом в РФ все еще остается напряженной. Вместе с тем она отметила тенденцию к улучшению ситуации.