Власти Чечни вернули из Москвы на воспитание более 100 молодых людей

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Власти Чечни вернули в республику более 100 молодых людей, которые пристрастились в Москве к наркотикам и нарушали общественный порядок столицы. Им предстоит выполнять тяжелую физическую работу. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Они будут выполнять самую тяжелую работу в этой республике. В каждом районе начальник полиции заберет к себе, родители должны контролировать, чтобы они не уехали, не прятались. Мы показываем это только для примера другим", – приводит ТАСС слова Делимханова.

Депутат отметил, что глава республики Рамзан Кадыров регулярно получает сообщения о том, что молодые люди совершают правонарушения за пределами Чечни.

Кроме этого, депутат заявил, что в республике пытаются уберечь молодежь от недоброжелателей Чечни, направить на правильный путь. При этом власти поддерживают стремление молодых людей учиться и развиваться, но просят лишь об элементарных вещах – следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах.

Ранее подростка, который бросил в школу под Саратовом бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил топором 12-летнюю девочку, приговорили к семи годам лишения свободы. Заявленный потерпевшей стороной иск в размере свыше 1 миллиона рублей суд также удовлетворил.