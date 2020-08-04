Спецнадбавки получат разведчики, ракетчики, летчики и моряки с 1 июля

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Моряки, летчики, разведчики и ракетчики получат спецнадбавки к окладу с 1 июля. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения", – заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Он отметил, что для офицеров надбавка составит 100%. Дополнительные выплаты для прапорщиков и сержантов будут равны 110% оклада, для солдат – 120%. Шойгу заявил, что средний размер спецнадбавок составит 23 тысячи рублей. Дополнительными выплатами обеспечат более 45 тысяч военнослужащих.
Глава Минобороны РФ потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное исполнение приказа.
Ранее в Совете Федерации одобрили законопроект об увеличении размера пенсий нетрудоспособных членов семей погибших военнослужащих.
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