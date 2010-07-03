Пять человек госпитализировали в ходе несанкционированной акции в Москве

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Пять человек были госпитализированы в ходе несанкционированной акции в субботу, 3 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.

"По итогам вчерашнего дня скорая медицинская помощь Москвы выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе несанкционированных мероприятий. Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма – вывих плеча; у остальных повреждения легких, состояние удовлетворительное. Из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что сейчас после обследования и оказания помощи в больнице остается один человек. Он находится в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время пациента выпишут.

Отмечается, что работа московской скорой помощи в течение этого времени была штатной. Все системы обеспечения, включая информационные, функционировали без перебоев.

3 августа в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было также заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.