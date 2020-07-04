ЦОДД призвал автомобилистов не парковаться под деревьями из-за непогоды

15:23
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Синоптики пообещали москвичам дождь, местами грозы, град и ветер с порывами 12–17 метров в секунду.
"Рекомендации все те же: будьте осторожны, не паркуйтесь под деревьями", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в столице. Он уточнил, что за минувшие сутки в некоторых районах Москвы выпало до 60% от месячной нормы осадков.
По словам заммэра, в субботу, 4 июля, в столице ожидаются осадки до 30 миллиметров. На улицах работают 300 бригад. В местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта дежурят работники ЖКХ.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Его порывы усилятся до 15 метров в секунду.
Портал "Метеоновости" отметил, что осадки прекратятся к первой половине ночи. По мере продвижения фронта зона дождей распространится на восток.
На Москву надвигается гроза
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