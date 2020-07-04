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Москва 24

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Общество

15:23

ЦОДД призвал автомобилистов не парковаться под деревьями из-за непогоды

общество погода безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Синоптики пообещали москвичам дождь, местами грозы, град и ветер с порывами 12–17 метров в секунду.

"Рекомендации все те же: будьте осторожны, не паркуйтесь под деревьями", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в столице. Он уточнил, что за минувшие сутки в некоторых районах Москвы выпало до 60% от месячной нормы осадков.

По словам заммэра, в субботу, 4 июля, в столице ожидаются осадки до 30 миллиметров. На улицах работают 300 бригад. В местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта дежурят работники ЖКХ.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Портал "Метеоновости" отметил, что осадки прекратятся к первой половине ночи. По мере продвижения фронта зона дождей распространится на восток.

На Москву надвигается гроза

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