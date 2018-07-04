Двадцать пар заключат браки на ВДНХ в канун Дня семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во дворце бракосочетания на ВДНХ накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, отношения узаконят 20 пар, сообщает Агентство "Москва".

Управление ЗАГС столицы вместе с ВДНХ проведет мероприятия, приуроченные к празднику. Зал в этот день украсят ромашками, поскольку это цветок-символ Дня семьи, любви и верности.

Недавно во дворце бракосочетания состоялось мероприятие по чествованию золотых юбиляров, которые прожили вместе 50 лет, – Игоря и Веры Старостиных. "Примечательно, что познакомились наши юбиляры в далеком 1958 году 8 ноября, гуляя по парку ВДНХ, который в том ноябре утопал в сугробах снега. Поэтому неслучайно именно на ВДНХ, во дворце бракосочетания, еще раз в их честь прозвучал свадебный марш Мендельсона и юбиляры обменялись обновленными обручальными кольцами", – рассказали в пресс-службе выставки.

Всего перед этим праздником поженятся более тысячи столичных пар. Город украсят более 600 поздравительных открыток и плакатов, а в парке "Царицыно" запланирован концерт.