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Москва 24

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Общество

4 июля, 15:11

На выборах мэра Москвы создадут более 200 участков за пределами столицы

общество власть

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что около 200 избирательных участков собираются организовать за пределами столицы на выборах мэра Москвы.

По его словам, после подписания соглашения о сотрудничестве с избиркомами Московской, Тульской и Калужской областей стартует этап по созданию условий для москвичей, которые в день выборов будут находиться на отдыхе или работать в соседних областях, передает Агентство "Москва".

Горбунов отметил, что запланировано открытие порядка 200 избирательных участков.

Он напомнил, что время работы участков во время выборов мэра продлено до 22:00. Горбунов уточнил, что в соседних регионах избирательные участки также будут работать до 22:00 часов.

Председатель избирательной комиссии Подмосковья Эльмира Хаймурзина сообщила, что более 160 участков для голосования может быть создано в Московской области к выборам столичного мэра.

По ее словам, многие проживающие в Подмосковье являются жителями Москвы по прописке.

Ранее Московская городская избирательная комиссия подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве с избиркомами Московской, Тульской и Калужской областей.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил ранее, что есть 172 потенциальных места для размещения избирательных участков в Подмосковье.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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