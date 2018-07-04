Суд снял арест с топ-менеджера "Роснано"

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

Топ-менеджер "Роснано" Андрей Горьков, обвиняемый в мошенничестве, освобожден из-под стражи. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Согласно заявлению защиты, обвинения против Горькова "абсурдны".

Топ-менеджера обвиняют по тем же пунктам, которые ранее фигурировали в первом уголовном деле. По словам адвокатов Горькова, следствие таким образом специально затягивает процесс и нарушает права обвиняемого.

Кроме того, защита отмечает, что следствие не предоставило ни одного доказательства того, что Горьков может скрыться или помешать расследованию.

Ранее Басманный суд повторно арестовал топ-менеджера.

Горьков обвиняется в хищении 198 миллионов 500 тысяч рублей, принадлежащих АО "Роснано". Ранее топ-менеджеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. С санкции Басманного суда в 2017 году он был отправлен под арест. Срок содержания под стражей истекал 8 июня 2018 года, однако следствие предъявило ему новое обвинение.

По данным следствия, Горьков в период 2011-2013 годы размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически – в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 года Центробанк аннулировал лицензию кредитной организации, в результате чего "Роснано" лишилось более 738 миллионов рублей. При этом из банка накануне отзыва лицензии в пользу брата Горькова были выведены активы на сумму 400 миллионов рублей.