Собственную книгу рекордов представит Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Книгу рекордов Вооруженных сил откроет на своем официальном сайте Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации", – сообщили в министерстве.

Как рассказали в военном ведомстве, на страницах ресурса все желающие смогут ознакомиться с достижениями и рекордами в военной сфере.

В книгу рекордов войдут самые долгие беспосадочные полеты на самолетах Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95, самое длительное погружение экипажа подводной лодки, посадка Ан-124 "Руслан" на ледовое покрытие в Заполярье.

Информационный проект будет регулярно обновляться с учетом новых военных рекордов, подчеркнули в Минобороны.