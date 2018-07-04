Составлен рейтинг лояльности российских абонентов к московским операторам

04 июля 2018, 12:04
Фото: depositphotos/arkusha
Опубликован рейтинг лояльности российских абонентов к сотовым операторам. Исследование провело независимое агентство "ALHÓRUM", специализирующееся на вопросах лояльности и клиентского опыта.
Рейтинг составлен на основе показателя NPS (Net Promoter Score) – индекс желания клиентов рекомендовать оператора, характеризующий не только приверженность потребителя товару или услуге, но и готовность приобрести их повторно.
Исследователи опрашивали интернет-активную часть московских абонентов, им задавали вопрос: "С какой вероятностью вы порекомендуете наши товары или услуги своим друзьям и коллегам?". Оценить шансы они должны были по шкале от 0 до 10.
После этого были отобраны максимальные и низшие оценки. Разница между ними, отнесенная к общему числу респондентов, и является показателем NPS. Количество респондентов отбирали по доле компании на рынке сотовой связи.
В среднем по рынку в России показатель оказался отрицательным – минус 9,39 процента. Только у Tele2 значение NPS было положительным – 44,21 процента. Остальные операторы (МТС, Мегафон и Билайн) продемонстрировали низкий уровень лояльности к своим клиентам, согласно исследованию. Показатель Билайна составил –24,4%, –17,3% у МТС и –1,6% у Мегафона.
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