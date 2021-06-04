В России для привитых от коронавируса могут упростить некоторые мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить для привитых от коронавирусной инфекции, в том числе тестирование. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования", – сказал Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минздрава подчеркнул, что нельзя забывать о том, что формирование коллективного иммунитета к COVID-19 является главной задачей.

Ранее Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

До этого глава Минздрава заявлял, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Он подчеркивал, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.

