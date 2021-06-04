Еще 2 318 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве от коронавируса вылечились 2 318 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 072 425. В Москве выявлены 2 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки в больницы с инфекцией были доставлены 1 170 человек, скончались 58 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди с нарушением работы эндокринной системы и сахарным диабетом являются основной группой риска по COVID-19.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

В Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.