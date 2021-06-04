Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в пятницу. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем в регионе будет преобладать антициклон. При этом осадков в Москве и области не ожидается.
"Максимальная температура в Москве – около 22–24 градусов, по области – около 20–25 градусов", – говорится в сообщении.
Днем в регионе будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах его порывы могут составить до 14 метров в секунду.
Атмосферное давление зафиксируется на отметке 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 30%.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе в город придут кратковременные дожди. При этом температура воздуха останется комфортной для москвичей.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: