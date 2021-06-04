Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в пятницу. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем в регионе будет преобладать антициклон. При этом осадков в Москве и области не ожидается.

"Максимальная температура в Москве – около 22–24 градусов, по области – около 20–25 градусов", – говорится в сообщении.

Днем в регионе будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах его порывы могут составить до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 30%.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе в город придут кратковременные дожди. При этом температура воздуха останется комфортной для москвичей.