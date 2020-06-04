Власти Северодвинска ограничат въезд и выезд из города

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Власти Архангельской области ограничат въезд и выезд из города Северодвинска, где выявлено около 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
Рост пациентов в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона. Новые случаи коронавирусной инфекции выявили в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
Въезд на территорию города ограничат с 00:00 часов 6 июня до особого распоряжения. Исключение сделают для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для спецслужб и тех, кто следует через территорию города транзитом в Онежский район.
Госслужащие, которые проживают в Северодвинске, но работают в других населенных пунктах, перейдут на удаленный формат работы.
По последним данным, в Архангельской области зафиксировано 2 587 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 698 пациентов, умерли 4 человека.
За последние сутки в России выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 1 998 выявленных случаев.
Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 169 человек, за весь период – 5 384 человека. За сутки вылечились 8 666 пациентов, за все время – 204 623.
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