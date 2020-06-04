В Минприроды оценили перспективы развития туризма в Арктике

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Министр природы и экологии РФ Елена Панова заявила, что туризм на территории Арктики в ближайшее время не станет массовым. Об этом сообщает РИА Новости.
"Массовым туризм в Арктике в ближайшее время не станет. Для того чтобы двигаться в этом направлении и достичь впечатляющих достижений, мы должны учесть некоторые составляющие при создании стратегии экономического развития арктической зоны", – сказала Панова.
Она пояснила, что прежде всего необходимо обеспечить меры безопасности для человека и природы. Затем, по ее словам, следует уделить внимание инфраструктуре и качествам предоставляемых услуг.
Панова также обратила внимание, что Арктика является территорией коренных многочисленных народов севера, которые должны быть вовлечены в туристический сектор на уровне малого и среднего предпринимательства.
Ранее заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что в настоящий момент менее 1% туристов посещает арктическую зону от общего количества туристов в России. При этом он подчеркнул, что министерство планирует в течение 15 лет увеличить поток туристов в три раза.
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