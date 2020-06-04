Минобороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Министерство обороны РФ перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Военнослужащие приступили к совершению марша на штатной технике из Бурятии в Забайкальский край. Им предстоит преодолеть более 700 километров. В составе подразделения находятся 133 военнослужащих и 31 единица спецтехники.
По завершению марша они приступят к размещению полевого госпиталя, где будет оказываться медицинская помощь населению с коронавирусной инфекцией.
В госпитале оборудуют приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.
Для проведения диагностических мероприятий в нем разместят аппараты ИВЛ, мониторы для интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографические аппараты, анализаторы крови, аппараты УЗИ и ПЦР лабораторию.
Ранее Владимир Путин отметил сложную динамику COVID-19 в Забайкалье и поручил обеспечить Минобороны оперативную помощь региону.
За последние сутки в России выявлен 8 831 случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 1 998 выявленных случаев. Всего в стране зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции.
В Москве выявили 1 998 новых случаев COVID-19
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