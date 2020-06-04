Дуров назвал число пользователей Telegram в России

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В России 30 миллионов человек пользуются Telegram, написал его основатель Павел Дуров в своем канале.

По его мнению, разблокировка мессенджера могла бы позитивно отразиться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Дуров поддержал инициативу, озвученную депутатами Госдумы Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным. Дуров напомнил, что Telegram в стране был заблокирован более двух лет ради борьбы с терроризмом.

"Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз", – подчеркнул он.

По словам создателя мессенджера, команда Telegram пресекает десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. Методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды были усовершенствованы, при этом тайна переписки в рамках политики сервиса сохранена, добавил он. Дуров считает, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга.

Ранее Тумусов и Ионин подготовили законопроект, предполагающий в том числе разблокировку Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. Парламентарии направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Минкомсвязи. В министерстве документ не одобрили.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в 2018 году из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.

В апреле 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокировка Telegram происходит в России в соответствии с решением суда, однако ситуация с использованием мессенджера иная. Он признал, что есть ситуация де-факто и де-юре.

Глава комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн отметил, что законопроект о запрете блокировки Telegram нереализуем. Инициативу Тумусова и Ионина он назвал самопиаром.