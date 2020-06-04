Более 85% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за сутки выявлено 1 998 новых случаев коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 43,8% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 34,4%.

Около 9,7% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,2% из них старше 80 лет. Еще 7,9% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Общее число выявленных заболевших в Москве составляет 189 214 человек. В РФ зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в городе будет действовать до появления массовой вакцины. Мэр выразил надежду, что ее первые большие партии удастся получить уже в октябре текущего года.

Глава города добавил, что Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период пандемии коронавируса среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. По его словам, ответственное отношение граждан к сложившейся ситуации "спасло от катастрофы".

