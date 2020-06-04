Сильный ветер в столице повалил 44 дерева

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Сильный ветер в столичном регионе повалил 44 дерева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего – в Западном и Южном административных округах. Повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет", – сказал заммэра.

Накануне городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и порывистого ветра. На дежурство вышло около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

За сутки в городе выпало около половины суточной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме в 75 миллиметров.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.

