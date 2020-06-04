Мосгорсуд вновь продлил арест экс-сенатору Арашукову

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Мосгорсуд вновь продлил до 24 июля срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.

22 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил предыдущее постановление о продлении ареста и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Он проходит подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года .

Тогда же задержали его отца Рауля. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Помимо этого, Арашуков вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 761,2 миллиона рублей на счета подконтрольных ему организаций.

Также в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери в "Газпром Газораспределение Ставрополь" ему вменяется хищение почти 16 миллионов рублей.

В числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе").

В конце 2019-го были задержаны инженер-метролог филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин. По версии следствия, все четверо вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные деньги за похищенный преступным сообществом природный газ.