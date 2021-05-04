Еще 1 584 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1 584 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 997 957", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за последние сутки заболели 2 050 человек, госпитализированы 1 070.

Также за последние 24 часа скончался 61 пациент с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.

Всего за последние сутки в России подтвердили 7 770 новых случаев коронавируса. В 945 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Республике Тыва, Сахалинской и Магаданской областях.

