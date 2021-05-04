Россияне оценили влияние длинных майских выходных на доходы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Треть опрошенных россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских праздников. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Webbankir.
"Около 56,6 процента опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8 процента респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6 процента надеются, что смогут заработать больше", – отметили эксперты.
Как сообщает РИА Новости, новость о длинных выходных не сильно повлияла на планы граждан. Большинство россиян (67,8 процента) проведут это время дома, 27,3 процента опрошенных отправятся за город, 3,5 процента человек предпочтут экскурсионный туризм, а 1,5 процента респондентов намерены отдохнуть на курортах.
Также порядка 46 процентов граждан не отказались бы, чтобы длинные майские праздники стали традицией. Однако 57,1 процента человек не готовы жертвовать новогодними каникулами ради майских праздников.
В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.
Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали провести майские праздники за городом из-за ситуации с COVID-19. При этом россиянам напомнили, что посиделки с гостями увеличивают риск заражения коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: