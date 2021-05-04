Россияне оценили влияние длинных майских выходных на доходы

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Треть опрошенных россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских праздников. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Webbankir.

"Около 56,6 процента опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8 процента респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6 процента надеются, что смогут заработать больше", – отметили эксперты.

Как сообщает РИА Новости, новость о длинных выходных не сильно повлияла на планы граждан. Большинство россиян (67,8 процента) проведут это время дома, 27,3 процента опрошенных отправятся за город, 3,5 процента человек предпочтут экскурсионный туризм, а 1,5 процента респондентов намерены отдохнуть на курортах.

Также порядка 46 процентов граждан не отказались бы, чтобы длинные майские праздники стали традицией. Однако 57,1 процента человек не готовы жертвовать новогодними каникулами ради майских праздников.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали провести майские праздники за городом из-за ситуации с COVID-19. При этом россиянам напомнили, что посиделки с гостями увеличивают риск заражения коронавирусом.

