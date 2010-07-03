В казахстанском городе отказались от проведения "Бессмертного полка"

В казахстанском городе Актоба решили отказаться от проведения шествия в рамках акции "Бессмертный полк". Решение связано с жалобами родственников ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
Местные жители недовольны тем, что после акции фотографии их родных "разбросаны в разных частях города и урнах", что является неуважением к памяти погибших.
Кроме того, отказавшись от акции власти хотят избежать заторов на дорогах.
При этом желающие организовать шествие могли подать заявку за десять дней до его проведения, но на 3 мая ни одного заявления не поступило.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал украинцам в ответ на российскую акцию "Бессмертный полк" пройтись по улицам с портретами тех, кто стал жертвой сталинских репрессий.
В Москве продолжают готовиться к "Бессмертному полку"
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