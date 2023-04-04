Аналитики подсчитали, сколько сотрудники Хогвартса могли бы зарабатывать в России

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

Средняя заработная плата профессора Дамблдора из серии книг о Гарри Поттере в РФ составила бы 200 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные, полученные аналитиками сервиса "Авито Работа".

Специалисты провели подсчеты, основываясь на данных о средней зарплате на схожих позициях. Например, при расчете зарплаты мракоборца (специалиста по борьбе со злом. – Прим. ред.) аналитики ориентировались на доход сотрудников спецназа в РФ.

Кроме того, предположительная зарплата мракоборца была рассчитана после анализа интервью с автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, где та пояснила, что один галлеон (валюта, используемая в книгах. – Прим. ред.) равен пяти английским фунтам. В свою очередь, один английский фунт равен 98 рублям, а один галлеон – 480 рублям.

Зарплата мракоборца Аластора Грюма составляла 416 галлеонов, или около 200 тысяч рублей. Профессор Минерва МакГонагалл зарабатывала бы в России 104 тысячи рублей (216 галлеонов), журналист магической газеты Рита Скитер – 55 тысяч рублей (114 галлеонов).

Сотрудник министерства магии Руфус Скримжер мог бы рассчитывать на зарплату в 126 тысяч рублей (262 галлеона), завхоз Хогвартса Аргус Филч – 35 тысяч рублей (72 галлеона), профессор Северус Снегг – 40 тысяч рублей (83 галлеона), продавец волшебных палочек Гаррик Олливандер – 30 тысяч рублей (62 галлеона).

До этого стало известно, что Warner Bros. Discovery может снять сериал по книгам о Гарри Поттере. Над соглашением с писательницей Роулинг, по информации СМИ, ведут работу гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс.



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