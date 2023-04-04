За сутки в Москве зафиксировали 965 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За прошедший день в Москве зарегистрировали 965 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

За данный период было зафиксировано 9 летальных исходов. Госпитализация потребовалась 155 пациентам. Выздоровели от COVID-19 за минувшие 24 часа 2 259 человек.

В общей сложности с начала коронавирусной пандемии было зафиксировано 3 482 147 случаев инфекции. Выздоровели за этот период 3 288 799 человек, умерли 48 489 пациентов.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 выяснили, что за прошедший день на территории России выявили 7 141 новый случай коронавируса. Госпитализировали 1 513 человек, что на 186,6% больше, чем накануне. Умерли от вируса 38 пациентов.

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