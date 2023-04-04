Москва 24 покажет пресс-конференцию путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

5 апреля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная итогам самого длительного перелета на тепловом воздушном шаре.

О путешествии расскажут пилоты теплового воздушного шара "ФосАгро" Федор Конюхов и Иван Меняйло.

Полет был совершен над двумя морями Северного Ледовитого океана. В экстремальных условиях Заполярья был установлен мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом аэростате.

Смотрите прямую трансляцию 5 апреля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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