Еще 998 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выявили 1 901 новый случай коронавируса

В Москве выздоровели еще 998 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе.

Общее число вылечившихся после заражения COVID-19 – 949 843 человека.

За последние сутки в столице подтвержден 1 901 новый случай коронавируса. Госпитализация потребовалась 743 пациентам, скончались 56 заболевших.

В Оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача.

В России за последние 24 часа выявили 8 817 новых случаев коронавируса. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 580 894 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

