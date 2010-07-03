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12:49

Учащиеся медицинских классов проведут уроки для дошкольников

общество образование медицина

12:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учащиеся медицинских классов в Москве расскажут дошкольникам и учащимся 1-3 классов о профессии врача. Встреча состоится 5 апреля, в преддверии Всемирного дня здоровья, сообщил департамент образования и науки.

"5 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в московских школах пройдут тематические уроки для самых маленьких. Учащиеся медицинских классов расскажут дошкольникам и ученикам 1-3 классов о профессии врача и о том, как заботиться о себе", – сообщило ведомство.

В школе №2107 для дошкольников подготовили интерактивную площадку "Добрый доктор". В пресс-службе пояснили, что это мини-модель обычной поликлиники, где маленькие дети смогут попробовать себя в роли педиатров, стоматологов, кардиологов, отоларингологов, офтальмологов, реаниматологов и лаборантов.

Для старших классов проведут практикумы. Директор школы №2107 Олеся Лукашук заявила, что занятия проведут ученики, которые готовятся поступать в медицинские вузы.

общество образование медицина

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