Минпросвещения РФ упростило процедуру приема в детские сады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ упростило для родителей процедуру приема в детские сады. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от родителей потребуется предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации или документ со сведениями о месте фактического проживания ребенка.

Также в случае необходимости требуется представление документов об опеке, прохождении психолого-медико-педагогической комиссии и потребности в обучении в оздоровительной группе.

Ранее Минпросвещения России запустило круглосуточную горячую линию психологической помощи для детей и взрослых. Психологи из МЧС оказывают консультативную помощь, решают адресные вопросы.

Россияне могут обратиться за поддержкой по телефону 8 (800) 600-31-14.