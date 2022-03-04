Минпросвещения РФ упростило процедуру приема в детские сады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минпросвещения РФ упростило для родителей процедуру приема в детские сады. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", – говорится в сообщении.
Отмечается, что от родителей потребуется предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации или документ со сведениями о месте фактического проживания ребенка.
Также в случае необходимости требуется представление документов об опеке, прохождении психолого-медико-педагогической комиссии и потребности в обучении в оздоровительной группе.
Ранее Минпросвещения России запустило круглосуточную горячую линию психологической помощи для детей и взрослых. Психологи из МЧС оказывают консультативную помощь, решают адресные вопросы.
Россияне могут обратиться за поддержкой по телефону 8 (800) 600-31-14.
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