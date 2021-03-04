Еще 2 421 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Москве от коронавируса выздоровел еще 2 421 пациент, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

По последним данным, общее число выздоровевших после коронавируса достигло 905 521 человека.

При этом за сутки в Москве выявили 2 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 775 людям.

Также сообщается о смерти 51 пациента с подтвержденной пневмонией и диагностированным коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 11 385 новых случаев COVID-19. Всего в стране с момента начала пандемии подтвердили 4 290 135 случаев коронавируса.

