РЖД открыли продажу билетов для школьников со скидкой 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Холдинг "Российские железные дороги" дал старт продаже билетов на поезда со скидкой 50%. Льгота предоставляется школьникам в возрасте от 10 до 17 лет в период летних каникул, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Это возможность для ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, отдохнуть летом и увидеть новые места", – говорится в сообщении.

Отмечается, что льготный проезд позволяет ребятам в том числе и из социально незащищенных семей путешествовать по новым местам. За четыре года действия акции было перевезено 10 миллионов юных пассажиров.

В компании пояснили, что скидку предоставляют на билеты в плацкартные, общие вагоны, а также вагоны с местами для сидения, 2-го и 3-го классов поездов дальнего следования. Льгота актуальна на период с 1 июня по 31 августа 2020 года на рейсы по России.

Ранее сообщалось, что ветераны смогут бесплатно пользоваться бизнес-классом аэроэкспрессов до конца года. Акция приурочена к 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941–1945 годов.