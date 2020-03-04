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Общество

14:44

Мособлдума призвала к обсуждению мер безопасности в местах массовых гуляний

общество происшествия

Фото: mosoblduma.ru

В Московской областной думе призвали обсудить адекватность мер безопасности в местах массовых гуляний. С подобной инициативой выступил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов после гибели ребенка и его отца во время масленичных мероприятий в подмосковных Электроуглях.

"Конечно, еще предстоит сделать выводы из этой трагедии. И для всех нас это повод еще раз обратиться к тому, насколько меры ответственности за нарушение мер безопасности и устроителями, и людьми, насколько они адекватны тем обстоятельствам, в которых проходят эти мероприятия", – приводит Агентство "Москва" слова парламентария.

Черкасов отметил, что после следствия необходимо будет детально обсудить, что послужило причиной случившегося, а также уточнить меры нормативно-правого регулирования в части безопасности при проведении подобных мероприятий.

Ранее сообщалось, что 1 марта в деревне Марьино Богородского городского округа проводилось общественно-массовое мероприятие с участием внедорожных автомобилей. Мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю.

Он использовал лебедку, которая в результате оборвалась. Трос отлетел в ребенка и его отца, они погибли.

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