Около 20 рейсов задержали в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 20 вылетов самолетов задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что во Внуково задержано 3 рейса и 2 отменено. В аэропорту Домодедово известно о переносе времени вылета одного самолета. Еще 11 лайнеров не взлетят вовсе.

При этом в Шереметьево задержали один рейс.

Причины изменений в расписании не уточняются.

Накануне столичные аэропорты также сообщали об отменах вылетов. Изменения коснулись 23-х авиарейсов.