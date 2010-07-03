Актер из "Игры престолов" установил мировой рекорд

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", подтвердил звание самого сильного в мире человека, сообщает ABC News.
30-летний артист занял первое место на соревнованиях Arnold Strongman Classic в городе Колумбусе, штат Огайо, подняв 474 килограмма.
Бьернссона поздравил бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварцнеггер. Также победителю вручили приз – 72 тысячи долларов. В Instagram спортсмен поблагодарил всех, и посетовал, что ему не удалось поднять более половины тонны.
В 2018 году Бьернссона признали самым сильным мужчиной в мире на турнире World's Strongest Man, прошедшем на Филиппинах. Тогда звезда "Игры престолов" поднял 472 килограмма.
Ранее известная британская актриса Эмилия Кларк рассказала, что в прошлом пыталась украсть реквизит со съемок "Игры престолов". Также она пообещала, что финальный сезон "Игры престолов", который выйдет на широкие экраны 14 апреля, шокирует зрителей своей грандиозностью.
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