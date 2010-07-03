Застройщик заявил об отсутствии претензий к жилью у мужа Натальи Синдеевой

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В декабре минувшего года муж генерального директора телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой Александр Винокуров не имел претензий к застройщику, подписывая акт приема-передачи апартаментов в комплексе Balchug Viewpoint. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "Интеко".

В компании пояснили, что прошлой весной контроль над проектами перешел к Фонду консолидации банковского сектора (ПАО "Национальный банк "Траст"). Уже на тот момент по ряду объектов были существенные отставания по срокам строительства и сдаче в эксплуатацию. Восстановить темпы удалось при финансовом участии нового акционера.

"Винокуров приобрел апартаменты и машиноместа в комплексе Balchug Viewpoint, который был достроен и введен в эксплуатацию 29 ноября. 20 декабря господином Винокуровым был подписан акт приема-передачи приобретенных объектов недвижимости, в котором отсутствуют претензии", – добавили в пресс-службе.

Представители "Интеко" добавили, что по действующим законам любой покупатель, который считает, что его права были нарушены, может обратиться в суд.

Ранее СМИ сообщили, что Синдеева с мужем подали иск к застройщику. Пара выступила дольщиками на одном из объектов "Интеко", но сроки передачи недвижимости оказались нарушены.

Через суд руководитель "Дождя" потребовала взыскать с девелопера неустойку в размере почти 12 миллионов рублей, а также компенсацию морального вреда за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 500 тысяч рублей каждому из истцов.

Кроме того, Синдеева потребовала оштрафовать компанию за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя на сумму более 41 миллиона рублей.