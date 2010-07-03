Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против экс-водителя Волочковой

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Полиция не будет возбуждать уголовное дело о клевете в отношении бывшего водителя Анастасии Волочковой Александра Скиртача. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Волочкова обвинила Скиртача в клевете в эфире передачи "Пусть Говорят" на "Первом канале". Полицейские провели проверку и не нашли состава преступления. В этой связи Волочковой было отказано в возбуждении уголовного дела.

В августе 2018 года водителя Волочковой признали виновным в краже у балерины. Суд установил, что Скиртача не только похищал деньги, которые ему выдавались на оплату коммунальных услуг, но и взял у артистки 205 тысяч рублей на организацию похорон матери. Женщина, на самом деле, не умерла.

В феврале текущего года балерина обвинила бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в краже 67 миллионов рублей и 500 тысяч долларов. Волочкова утверждала, что мужчина ввел ее в заблуждение и завладел деньгами. Заявление в полицию от балерины поступило 11 февраля.