Детям-сиротам подарят путевки в оздоровительные лагеря России и Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оздоровительные лагеря России и Белоруссии весной 2019 года смогут посетить более 200 детей-сирот. Об этом сообщила заместитель гендиректора ГАУК "Мосгортур" Юлия Селенко.
Она отметила, что лагеря Крыма, Краснодарского края, Северного Кавказа, Подмосковья и Белоруссии примут 234 ребенка, передает Агентство "Москва".
Кроме того, "Мосгортур" подготовил для детей-сирот специальную летнюю программу. Она будет более насыщенней физически. Детей будут принимать 32 базы отдыха. Всего разработано шесть образовательных программ детского отдыха, которые будут посвящены финансовой грамотности, спорту и правильному питанию, москвоведению, развитию лидерских и коммуникационных качеств, а также истории и культуре России.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что число сирот в интернатах столицы по сравнению с 2012 годом сократилось в 2,8 раза. По словам мэра, в настоящий момент в интернатах проживают менее 1,5 тысячи детишек. Глава города отметил, что это стало возможным благодаря устройству детей-сирот в приемные семьи и новой модели профилактики социального сиротства.
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