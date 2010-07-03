Детям-сиротам подарят путевки в оздоровительные лагеря России и Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оздоровительные лагеря России и Белоруссии весной 2019 года смогут посетить более 200 детей-сирот. Об этом сообщила заместитель гендиректора ГАУК "Мосгортур" Юлия Селенко.

Она отметила, что лагеря Крыма, Краснодарского края, Северного Кавказа, Подмосковья и Белоруссии примут 234 ребенка, передает Агентство "Москва".

Кроме того, "Мосгортур" подготовил для детей-сирот специальную летнюю программу. Она будет более насыщенней физически. Детей будут принимать 32 базы отдыха. Всего разработано шесть образовательных программ детского отдыха, которые будут посвящены финансовой грамотности, спорту и правильному питанию, москвоведению, развитию лидерских и коммуникационных качеств, а также истории и культуре России.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число сирот в интернатах столицы по сравнению с 2012 годом сократилось в 2,8 раза. По словам мэра, в настоящий момент в интернатах проживают менее 1,5 тысячи детишек. Глава города отметил, что это стало возможным благодаря устройству детей-сирот в приемные семьи и новой модели профилактики социального сиротства.