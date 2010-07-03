Россияне определились с любимой начинкой для блинов

Большинство россиян выбирают блины с вареньем или сметаной. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
По данным исследования, больше 90 процентов россиян на масленичной неделе будут есть блины. 78 процентов собираются попросить прощения у близких людей и 68 процентов пойдут в гости. Откажутся от блинов только семь человек. Участвовать в масленичных гуляниях, скорее всего, будут 40 процентов россиян.
Самой любимой начинкой блинов у россиян является сметана. Так ответила половина респондентов. На втором месте идет варенье или джем – 33 процента, на третьем – сгущенное молоко и творог – по 23 процента. Чуть меньше россиян выбирают сытные блины – с мясом, рыбой или икрой. Блины вообще без начинки предпочитают только 2 процента россиян.
В этом году Масленица выпала на 4–10 марта. В Москве уже начались праздничные гуляния. По всему городу будут организованы тематические экскурсии, мастер-классы, представления и угощения.
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