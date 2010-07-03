Кирпичи дома на Кронштадтском бульваре летят на прохожих и машины

Температурных перепадов не выдерживают стены высотки на Кронштадтском бульваре. Кирпичи падают прямо на прохожих и машины. Как доказала независимая экспертиза, проведение которой оплатили местные жители, дом построен из некачественных материалов.

Экспертиза выявила нарушения, которые допустил застройщик. И теперь облицовочный слой фасада стремительно разрушается. Кирпич откалывается и летит прямо на припаркованные автомобили. Особенно крупные осколки пробивают лобовое стекло и царапают капот. Вызывает опасения и то, что пострадать могут люди, которые ходят вдоль дома. Отлететь от фасада, как выяснилось, могут не только облицовочные кирпичи, но и металлические пластины – листы железа длиной в один метр и 30 сантиметров шириной.

В управляющей компании сообщили, что материал действительно ненадежный и не выдерживает перепадов температуры. Как заявил глава управляющей компании Сергей Маркарян, фасадные работы планируют проводить дважды в год. Ближайший ремонт должны будут начать в середине марта. А чтобы сделать капитальный ремонт и поменять облицовку на площади больше 3000 квадратных метров, необходимо получить средства из городского бюджета. Маркарян добавил, что для этого жителям нужно подать заявку на участие в муниципальной программе.

Адвокат Сергей Афанасьев пояснил, что в ситуации, когда на машины падают кирпичи с крыши, нужно вызывать правоохранительные органы и фиксировать, что повреждения были получены именно в результате падения кирпичей. Полиция может провести проверку и получить объяснения от управляющей компании, собрать материалы, чтобы в дальнейшем людям было проще отстаивать свои права. Возмещать ущерб автомобилистам обязана управляющая компания.