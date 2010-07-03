Россиянам рассказали о правилах выбора блинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роспотребнадзор предупредил россиян о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу.
"Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены", – сообщает сайт ведомства.
Также специалисты посоветовали чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами и не злоупотреблять алкоголем. Что касается выбора готовых блинов с начинками, важно обращать внимание на внешний вид продукта, условия хранения и срок годности.
Упаковка блинов должна содержать полную информацию о них, единый знак обращения продукции на рынке стран Евразийского экономического союза. Блины должны быть приготовлены из муки, молока и куриных яиц, при этом использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.
С понедельника в России началась Масленичная неделя. В Москве будет проходить серия мероприятий под общим названием "Московская Масленица" в формате гастрономического фестиваля.
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