Женщина родила сына прямо на трибуне во время Универсиады

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Женщина родила ребенка прямо на трибуне во время Универсиады в Красноярске, сообщает "Мир 24".

На свет появился мальчик. Его решили назвать именем советского борца Ивана Ярыгина. После этого женщину с новорожденным увезли на скорой.

Универсиада-2019 будет проходить до 12 марта. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Представлено 11 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, фристайл, шорт-трек, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание.

Сборная России лидирует в общем медальном зачете, на ее счету 21 медаль, в том числе семь золотых.

Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Название "универсиада" происходит от слов "университет" и "олимпиада".