Женщина родила сына прямо на трибуне во время Универсиады

Женщина родила ребенка прямо на трибуне во время Универсиады в Красноярске, сообщает "Мир 24".
На свет появился мальчик. Его решили назвать именем советского борца Ивана Ярыгина. После этого женщину с новорожденным увезли на скорой.
Универсиада-2019 будет проходить до 12 марта. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Представлено 11 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, фристайл, шорт-трек, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание.
Сборная России лидирует в общем медальном зачете, на ее счету 21 медаль, в том числе семь золотых.
Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Название "универсиада" происходит от слов "университет" и "олимпиада".
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