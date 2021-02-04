Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Разработчики вакцины "Спутник V" направили сведения о ее составе духовному управлению мусульман России. Согласно предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в препарате нет, пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ДУМ РФ муфтия Ильдара Аляутдинова.

"Там нет свиного желатина или каких-то человеческих компонентов. На первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет", – пояснил он.

По словам Аляутдинова, разработчикам были заданы уточняющие вопросы по составу препарата. На следующей неделе запланировано заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

Ранее мусульмане попросили предоставить подтверждение халяльности вакцин от коронавируса. По их мнению, это поможет многим решиться на прививку. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления.